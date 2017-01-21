AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına tek atışlık lav silahı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saat 21.10'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce lav silahıyla saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandı. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Teyakkuza geçen polis kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlattı. Operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis bölgede uzun süre inceleme yaptı.

VALİ ŞAHİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ



İstanbul Valisi Vasip Şahin de, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir saat içeride kalan Şahin yetkililerden bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı.

"BU MİLLET TERÖRE KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEK"



Bölgede durumun normale dönmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Temurci akşam saatlerinde lav silahı ile gerçekleştirilen saldırıda binaya roket isabet ettiğini, o esnada içeride olan hiç kimsenin yaralanmadığını belirterek, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız bu akşam alçakça bir terör eylemine maruz kalmıştır. Saat 21.10 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahı ile il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak, içeride duvara saplandı. Hamd olsun lav silahının ucundaki roket içeride patlamadı. Emniyet güçlerimiz çok kısa bir süre içerisinde il başkanlığımıza intikal ettiler. Yaklaşık on dakika öncede patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. İçeride sağlık komisyonumuzun toplantısı vardı. Herhangi bir yaralımız yok" dedi.

"DHKP-C OLDUĞUNA DAİR BULGULAR VAR"



Saldırıyı gerçekleştiren örgütün DHKP-C olduğuna dair bulgular olduğunu söyleyen Temurci, "Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz AK Parti İstanbul İl Başkanlığında hep güzel şeyleri açıklamak için bu mikrofonların önüne çıktık. Biz buradan haykırıyoruz. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nerden, kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Allahın izni ile terörün kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE MÜCADELE ETMEK İSTEYENLERE BU MİLLET EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE REFERANDUMDA GEREKEN CEVABI VERECEK"



Selim Temurci sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda anayasaya değişiklik paketinin 15. maddesi bildiğim kadarıyla oylanıyor. En kısa zaman içerisinde bu süreçte tamamlanacak. Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecek."