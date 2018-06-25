AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN AÇIKLAMA 

* AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak;

"Bir söylemimiz vardı. '24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yapacağız inşallah' dedik ve sizlerle beraber biz bunu başardık"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL ()

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptı.

"YENİ DÖNEMİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Şenocak, "Biraz beklettik hakkınızı helal edin. Sayın cumhurbaşkanımızı Ankara'ya uğurladık. Bugün bir talihsiz bir kaza olmuştu. Onun için biraz burukluk var. Her şeyden önce acil şifalar diliyoruz. Türkiye'mizdeki bütün kardeşlerimize kullandıkları oyla beraber yeniden demokrasi kazandı diyoruz. Gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Allaha hamd olsun tek bir hedefimiz vardı. Bir söylemimiz vardı. '24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yapacağız inşallah' dedik ve sizlerle beraber biz bunu başardık" dedi

'Genel başkanımız yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı oldu hamdolsun' diyen Bayram Şenocak, "Milletimiz kazandı, Türkiye'miz kazandı diyoruz. Biz daha fazla çalışacağız. Bugünden daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz. Muhakkak ki, yorulduğumuz dönemler olmuştur. Bu kısa vadede belki çok daha fazla yorulmuşsuzdur. Yanımdaki arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye başkanımız ve burada belki olmayan birçok kardeşimiz teşkilatımızın her kademesindeki kardeşlerimiz vefakar bir şekilde çok fazla çalışmaya gayret etti. Çok gururluyuz ve çok mutluyuz. İnşallah sizlerle beraber yarın daha büyük zaferlere erişeceğiz. Bizim bir sistemimiz var. Biz takım oyununu iyi oynadığımız için hamdolsun başarılıyız. İnşallah yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olacak.Yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ TÜRKİYE'YE İKİNCİ BAYRAMINI YAŞATTI"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Ülkemiz, İstanbul'umuz ve milletimiz adına bu zaferimiz hayırlı olsun diyorum. Gönül isterdi k, i bu zaferimizi çok daha neşeli bir şekilde kutlayalım ancak malumunuz bir kardeşimiz bir küçük kaza geçirdi ama allahtan şifalar diliyoruz kalıcı bir şeyi olmayacak inşallah. Geçen hafta bugün bayramdı. İnşallah bugün de milletimiz, Türkiye'ye, Ak Parti'ye ikinci bayramını yaşattı. Millet görevini yaptı, artık görev Ak Parti'ye düşüyor. Teşkilat olarak yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz. İki aydır kapı kapı dolaştık, çok çalıştık. Çok çalışırken ne dedik? 'Bize görev verin daha iyisini yapalım'. İnşallah bu millet bu görevi bize verdi daha iyisini yapacağız. Milletimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hep Ak Parti'nin yanında durdu. Bugüne kadar bize her seçimde destek veren halkımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah onların verdiği görevi hakkıyla yapacağız. Bundan sonra da önümüzde 2019'da yeniden bir seçim var, ona hazırlanacağız. İnşallah bu seçimde yaptıklarımızı daha fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.

AK Parti flamaları ve Türk Bayrağı ile il başkanlığı binasının önünde bekleyen vatandaşlar konuşma yapıldıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Bayram Şenocak'ın konuşması

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Genel ve detaylar

