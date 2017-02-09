AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL DAVASI: TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMASI TAMAMLANDI

Haber: Hayati KILIÇ / İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların savunması tamamlandı. Tutuksuz yargılanan 9 er bugün yapılan duruşmada ifade verdi. Tutuksuz yargılanan erler hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "tatbikat var" diye araçlara bindirilerek Ak Parti İl Başkanlığı binasına götürüldüklerini söylediler.

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan dördüncü duruşmaya, rütbeli 14 tutuklu ve 39 tutuksuz sanık er katıldı. Binbaşı Faruk Şimşek ve Yüzbaşı Gökhan Güney'in savunmasının alınmasıyla tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları tamamlandı. Bugün ifade veren 9 er ile birlikte, toplam tutuksuz 21 askerin savunması tamamlandı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.