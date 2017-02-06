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AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL EDEN ASKERLERİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hayati KILIÇ, İstanbul FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına başlandı. 14 TUTUKLU, 40 TUTUKSUZ SANIK KATILDI Silivri Ceza İnfaz...

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL EDEN ASKERLERİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hayati KILIÇ, İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına başlandı.

14 TUTUKLU, 40 TUTUKSUZ SANIK KATILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan ilk duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katıldı.

METİN KÜLÜNK KATILMADI

Davanın tek Müştekisi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi. Külünk'ü duruşmada avukatları temsil etti. Mağdur Nuri Kayhan'da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla duruşma devam ediyor. Öncelikle tutuklu sanıkların sorgusunun ardından tutuksuz sanıkların sorgulanması yapılacak.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşınında aralarında bulunduğu 14 rütbeli tutuklu ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

 

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