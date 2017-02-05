AİLESİ KAYIP DİYE ARADI, BODRUM KATINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Hüseyin TÜCCAR-BURSA() Bursa’da ailesi tarafından kayıp olarak bir gündür aranan 26 yaşındaki Emre B. oturduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu. Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak’ta ailesi ile birlikte oturan 26 yaşındaki Emre B.'nin dün geceden beri eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yapmasına rağmen kendisini bulamadı. Apartmanının bodrum katından gelen ağır kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptıkları aramada Emre B.'yi yerde yatar vaziyette buldular. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekiplerini çağırdılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emre B.'nin öldüğü belirlendi.

Emre B.'nin ölüm haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerine sağlık görevlileri tarafından olay yerinde bulunan 112 acil servis ambulansında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Emre B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı. Emre B.'nin kullandığı sentetik uyuşturucu madde nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Ailenin 6 yıl önce de başka bir çocuklarının havuzda yüzerken boğularak öldüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:



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-Binan önünden görüntü



-Sinir krizi geçirenler



-Sağlık ekiplerinin görüntüsü