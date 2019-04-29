'Aile içinde kaybedilen birikimler, ülke için büyük zarar'

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, evlilikler için yapılan ekonomik masraflar ve boşanma sonrasında nafaka gibi ilave yükümlülüklerin büyük rakamlar teşkil ettiğini söyledi. Arslan, "İnsan kıymetlerimizin, maddi ve manevi birikimlerini kişisel ve toplumsal kalkınmaya dönüştürememesi, aile sorunları içerisinde kaybetmesi, yatırımlar için yapılacak tasarrufların kaybedilmesi, aynı zamanda ülkemiz için de büyük bir ekonomik zarardır" dedi.



TİHEK tarafından 'Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen sempozyuma, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan da katılldı.



'BOŞANMALAR YÜZDE 10,9 ARTTI'

Programda konuşan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, son yıllarda gerek global gerekse Türkiye özelinde toplumsal değer kaybının aile kurumunda büyük krize yol açtığını söyledi. Dünya genelinde evlenme oranları düşerken, boşanma hızında rekor düzeyde artış olduğuna dikkat çeken Arslan, "Türkiye'de son 10 yılda evlenen çift sayısı 6 milyon 6 bin 732 olurken, boşanan çift sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak kaydedilmiştir. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 olmuştur. Yılda 150 bin boşanmanın olduğu bir yerde en az 150 bin çocuğun derin acılar içinde hayata katıldığını, aile çevreleriyle birlikte boşanmadan etkilenenlerin kat kat fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.



'SÜRESİZ NAFAKA, OLUMSUZ ETKİLER DOĞURMAKTA'



Evlilikler için yapılan ekonomik masraflar ve boşanma sonrasında nafaka gibi ilave yükümlülüklerin de büyük rakamlar teşkil ettiğini ifade eden Arslan, "İnsan kıymetlerimizin maddi ve manevi birikimlerini kişisel ve toplumsal kalkınmaya dönüştürememesi, aile sorunları içerisinde kaybetmesi, yatırımlar için yapılacak tasarrufların kaybedilmesi, aynı zamanda ülkemiz için de büyük bir ekonomik zarardır. Sürdürülemeyen ailelerin sonucunda artçı sarsıntılar devam etmekte, 'süresiz nafaka' uygulaması, boşanmadan sonra da yeni kurulacak aileler için olumsuz etkiler doğurmaktadır" diye konuştu.



'EĞİTİM SİSTEMİNİN HEDEFİ ETNİK DEĞERLERİ ÖĞRETMEK OLMALIDIR'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, konuşmasında sempozyumun önemine dikkat çekti. İnsan hakları bağlamında ‘ailenin korunması’ başlığı altında dünya genelinde yaşanan önemli ve güncel bir konunun sempozyumda değerlendirilmesinin çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Cirit, şöyle konuştu:

"Günümüzde insan hakları konusunda riskler artmıştır. Bilinçsiz şekilde sosyal medya, internet kullanımı, iç savaşlar, çatışmalar sonucunda meydana gelenler, insan haklarına yönelik 21'inci yüzyılın tehditleri olarak sayılabilir. Bu etkilerin bertaraf edilmesi için önemli stratejiler geliştirilmesi hepimiz için önemlidir. Adalet sisteminin daha iyi işlemesi için alınması gereken mesafenin farkında olmamız lazım. Aile içi şiddet, kadına şiddet ve çocuk istismarı üzerine daha fazla yoğunlaşmalıyız. Eğitim sisteminin öncelikli hedefi doğru davranış biçimini ve etnik değerleri öğretmek olmalıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TİHEK Başkanı konuşması

-Yargıtay başkanı konuşması

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Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()