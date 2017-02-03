AİLE BAKANI KAYA: ÜLKEMİZ BU YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE, GÜVENLİ VE İSTİKRARLI BİR YÖNETİM YAPISINI SÜRDÜRECEK

* Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

"Biz, yeni anayasa değişikliğine hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Ülkemiz bu yeni anayasa değişikliğiyle, güvenli ve istikrarlı bir yönetim yapısını sürdürecek. Koalisyonlar artık tarih olacaktır"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Pendik'te "Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması"nda konuştu.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Kaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ülkemizin kadınları 15 Temmuz'da meydanlara, sokaklara inmiştir ve demokrasine iradesini sahip çıkmıştır. Adeta kadınlarımız gençlerimizle, erkeklerimizle, yaşlılarımızla birlikte elleriyle tankları durdurmuştur. Aziz milletimiz demokratik iradesini çiğnetmemek adına Türk bayraklarıyla bir destan yazdı. Bu nedenle günümüzde kadının rolü değerlendirmelerinde ve oluşturulacak politikaların çerçevesinin belirlenmesinde bilginin, aklın ve gelişimin yanında 15 Temmuz'da milli destanın yazılmasının temelinde yer alan kadim medeniyetin kaynak ve referanslarını da esas almak durumundayız. Biz de bunu yapacağız ve yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sözde modern dünyanın köksüz, ruhsuz ve manevi derinlikten mahrum sosyal teorilerinden çözüm bekleyen, sonucunda da yozlaşmayı önleyemeyen bir toplum haline geliriz. Ama biz buna asla izin veremedik, bugünden sonra da buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"HEP BİRLİKTE 'EVET' DİYECEĞİZ"

"Yakın bir gelecekte, millet olarak çok önemli bir tercih yapacağız. Ve anayasa değişiklik teklifimiz için referanduma gideceğiz" diyen

Kaya, "Biz, yeni anayasa değişikliğine hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Ülkemiz bu yeni anayasa değişikliğiyle, güvenli ve istikrarlı bir yönetim yapısını sürdürecek. Koalisyonlar artık tarih olacaktır. Bu vesileyle, yeni anayasa düzenlemesinin bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği içerdiğini de buradan bir kez daha belirtmek isterim. Kısa bir süre sonra sokak sokak, ev ev, meydan meydan bütün insanlarımıza anayasa değişiklik teklifini anlatacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, 15 Temmuz'da yazdığı destanla, her türlü vesayete ve dayatmaya geçit vermeyeceğini aslında 15 Temmuz gecesi göstermiştir. Ben inanıyorum ki referandum günü geldiğinde de bu aziz millet en doğru tercihi yapacak; referandumda güçlü bir çoğunlukla sandıklardan 'evet' çıkacaktır."

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