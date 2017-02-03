MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'nden çıktı
Ahmet Türk cezaevinden çıktı
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine...
03 Şubat 2017 Cuma 20:07
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