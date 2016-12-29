- AHMET ŞIK GÖZALTINDA (2)

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından "Bir tweet'le ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" diye yazdı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Gazeteci Ahmet Şık'ı sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Şık, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri devam eden Şık'ın öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şık'la konuştuğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada, "Savcılığın talimatı üzerine, Güvenlik Şube'ye bağlı polislerce gözaltına alındığını söyledi. Avukatının edindiği bilgiye göre; suçlama örgüt propagandası yapmakmış" dedi.

Ahmet Şık, Mart 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davası kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı. Şık, o dönem gözaltına alınmadan önce Gülen örgütünün devlette yapılanmasını anlatan bir kitap yazıyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Şık'ın arşiv görüntüleri

29.12.2016 - 10.36 Haber Kodu : 161229048