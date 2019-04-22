Ahmet Kural'dan 'uyuşturucu' iması

Sinem ERYILMAZ – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,() – OYUNCU Ahmet Kural, "Hodri meydan. Hem Sıla Hanım için hem de kendim için uyuşturucu testi istedim. ‘Kimin masalı uydurduğunu görelim’ dedim” dedi. Kural'ın avukat ıse, "O gömlekte Sıla Hanım da kanı çıksaydı acaba alkolün dışında başka ne çıkacaktı?" ifadesini kullandı.

Oyuncu Ahmet Kural, Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na karşı ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün cezaya çarptırıldı.

Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşma sonrasında Oyuncu Ahmet Kural ve Avukatı Sibel Aydın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Rezzan Bey şovu bitti şimdi sıra bizde” diyerek söze başlayan Ahmet Kural, “Hiç adil bir yargılama olmadı. Saydığı gibi cezalar falan yok, ertelenen cezalar var. Hiçbir şekilde bu iftiraları da cezaları da kabul etmiyorum. Bu daha burada bitmedi. Bunun bir üst mahkemesi var. O zaman yine konuşacağız” şeklinde konuştu.

Ahmet Kural’ın ardından sözü alan Avukat Sibel Aydın ise, “Kasten yaralamada değil. Özellikle algı yaratmak için ‘kasten yaralama’ deniliyor. Kasten yaralamanın hukukçular ne demek olduğunu çok iyi bilir. Basit yaralama, tehdit ve hakaretin her biri için 6 aya kadar değişen cezalar aldı ve bu cezalar ertelendi. Adli para cezası bile değil, ertelendi. Bunun toplamı da yok. ‘Ahmet Kural 5 yıl hapis yatacak’ gibi bir algı yaratılmak istendi. Her bir suç toplanmıyor hepsi ayrı ayrı değerlendiriliyor” dedi.

“SILA ALGI YARATIYOR”

Ahmet Kural Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na kesinlikle şiddet uygulamadığını yineleyerek, “Bu iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı. Olaylar buraya kadar geldi. Benim 2009 yılından kalan geçmişte yaptığım bir hatayı sokak tabiriyle eline almış sallıyor. Algı yapıyor, o çok yanlış. Ben mahkemede de söyledim: Hodri meydan. Hem Sıla Hanım için hem de kendim için uyuşturucu testi istedim. ‘Kimin masalı uydurduğunu görelim’ dedim. Tabi bu da dinlenmedi” ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI DA REDDEDİLDİ

Bütün delillerinin reddedildiğini dile getiren Avukat Aydın, “Son anda çıkan bir görgü tanığımız var. Dedik ki, bu davanın seyrini değiştirecektir. Nasıl onlar bir komşu çıkardılar, Ahmet Bey'in de karşı komşusu tanıklık etmek istedi. Tanığımız o gece sabah 5.30’a doğru namaza kalktığını, Ahmet Bey'in evinden Sıla hanımın sessiz sakin bir şekilde bir binek araca bindiğini gördüğünü söyledi. Tanığımız mahkemede hazır bulundu. Tanığın çok önemli olduğunu, mutlaka dinlenmesi gerektiğini söyledik. Mahkeme bunu da reddetti” dedi.

Avukat Aydın, “Ahmet Bey'in evinin içinden asla ses duyulamayacağı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademisyenleri tespit etmiştir. Mahkemeye buna inanmıyorlarsa bilirkişi keşfi yapılmasını talep ettik. Bu da reddedildi. Tanıdığımız var dedik bu da reddedildi” diye konuştu.

‘UYUŞTURUCU’ İMASI



“Ortada yok edilen, kaybedilen bir delil var” diyerek sözlerine devam eden Avukat Sibel Aydın şunları söyledi:

“Kanlı gömlek var. O gömlek Sıla Hanım tarafından ifade verdiği gün veriliyor. Rezzan Bey'in kendi ifadesi tutanaklarda var. ‘Efendim dosyadaki darp raporu yeterli. Bu delili biz hemen alalım’ diyor. Savcı da delili veriyor. O da ayrı bir durum. Bir kan var ortada. Eğer bu delil olarak kalsaydı Biz zaten incelenmesini isteyecektik. O kan Ahmet Bey’in kanı olabilir çünkü dudağı patlamıştı. Bu kan Sıla’nın kanı olabilir veya bu kan da olmayabilir. O gömlekte Sıla Hanım da kanı çıksaydı acaba alkolün dışında başka ne çıkacaktı? Kan Ahmet Bey'in çıksaydı bunun karşılıklı olduğu, Sıla'nın da kendisine şiddet uyguladığı açıkça ortaya çıkacaktı.”

“SILA HEM PSİKOLOJİK HEM FİZİKSEL UYGULAMAYI SEVİYOR”

Sıla’nın şiddete meyilli bir insan olduğunu söyleyen Ahmet Kural, “Zaten kendisi de şiddete meyilli bir insan. Mahremiyete önem verdiğim için bunu daha önce söylemedim. Kendisi hem kadınlara hem de erkeklere psikolojik şiddet uygulamayı çok sever. Fiziksel şiddeti de çok sever. Bu bir intikam davasıdır. Bu intikam dönüşüdür. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bu dava daha bitmedi temyize gideceğiz” diye konuştu.

“HAPİS CEZASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bir üst mahkemeye gideceklerini belirten Ahmet Kural, “Daha bitmedi. Ceza falan yok. Bunu buradan söyleyeyim. Hapis cezası yok. Öyle bir şey yok” dedi.

Ahmet Kural’ın 2009 yılındaki uyuşturucu ile alakalı davasına da değinen Avukat Aydın, “2009 yılındaki açılan dava ve 2014 yılında karara bağlanan dava. 10 aylık bir ceza. Fakat henüz o dava kesinleşmedi. Bu davanın sonucuna göre bakılacak ve Ahmet Bey hiçbir şekilde hapis yatmayacak. Bunu bir hukukçu olarak çok rahat söylüyorum. Ahmet Bey'in 2009 yılında yaptığı bir gençlik hatasını sallandırarak sizlere şov yapmaya çalışıyorlar” dedi.

AHMET KURAL’DAN ‘HODRİ MEYDAN’

Ahmet Kural davanın hâkiminden uyuşturucu testi istediğini ifade ederek, “Çünkü öyle bir şey yapıştırıyorlar ki, sanki hala kullanıyormuşum gibi bir algı oluşturdular. Burada benim ailem, işim, itibarım, meslek arkadaşlarım, ticari ortaklıklarımın hepsi zan altında bırakıldı. Benim ekmeğimle oynamaya çalışıyorlar. O zaman herkes ne olduğunu bilecek. ‘Hodri meydan’ dedim. Test istedim ki kim masal anlatıyor görsünler” şeklinde açıklamada bulundu.

Olayların bu duruma gelmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Kural, “Olaylar bu duruma gelmese daha iyi olurdu” dedi.

Avukat Sibel Aydın, Sıla’nın reklam ve şov yaptığını iddia ederek, “Konserlere bakın anlayacaksınız” ifadesini kullandı. Ahmet Kural da istatistiklere bakılması gerektiğini söyledi.