AHENG-İ HÜMAYUN GALA GECESİ, BAKAN KURTULMUŞ'UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

İSTANBUL, ()

Divan sahibi dokuz Osmanlı padişahının şiirlerinin, senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" albümünün gala gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yapıldı. Esenler Belediyesi'nin, Osmanlı padişahlarının edebi ve kültürel yönlerinin gelecek nesillere aktarılması, ecdadın eserlerinin tanıtılmasını ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Aheng-i Hümayun" projesinin gala gecesi Esenler'de gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim'in şiirleri, aralarında Ömer Tuğrul İnançer, İbrahim Sadri, Serdar Gökhan ve Feridun Özdemir gibi sanatçıların da bulunduğu dokuz yorumcu tarafından seslendirildi. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen albümün gala gecesinde, padişahların şiirlerini seslendiren sanatçılar, sahnede birer şiir yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra sanat camiasından çok sayıda ismin de katıldığı "Aheng-i Hümayûn" albümü gala gecesi izleyenlerden tam not aldı.

“BELEDİYECİLİK SADECE YOLLARI YAPMAK DEĞİLDİR"

Programda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, belediyelerin kültüre verdikleri önemden bahsederek, “Esenler Belediyesi, bu güzel faaliyetiyle gösteriyor ki; belediyecilik sadece yolları yapmak, sadece birtakım üst yapı alt yapı faaliyetlerinden ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda kültür-sanat, şehir, söz ve bunların buluşması işidir de. Kültür-sanata verdiği destekten dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de belediyelerimizin kültür hayatına katkılarını yakınen takip etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“ECDADI İLE GURUR DUYAN BİR MİLLETİN ÇOCUKLARIYIZ"

Ülke kültürüne çok önemli bir armağanda bulunduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bize destek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Biz geriye dönüp baktığımızda, Allah'a hamd olsun ecdadı ile gurur duyan bir milletin çocuklarız. Ne mutlu ki gerçekten bir insan için herhalde en önemli ihtiaar meselesi geriye baktığında gurur duyacağı bir ecdadı olmasıdır. Biz onlarla beraber olmaktan gurur duyan, onlarla bir olmanın bahtiyarlığını her zaman addeden bir milletin çocuklarıyız" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Programdan detaylar

Bakan Kurtulmuş'un gelişi

Şiir dinletisi

İzleyenlerden detay

Belediye Başkanı Göksu'nun açıklamaları

27.01.2018 - 23.20 Haber Kodu : 180127223