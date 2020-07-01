AHEF: Şiddet Yasası acilen revize edilmeli!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, mevcut şiddet yasası ile sağlıkta şiddetin önüne geçilemeyeceğinin bir kez daha altını çiziyor. İzmir’de 2 aile hekiminin maske uyarısı yapmaları üzerine saldırıya uğramalarına AHEF de büyük tepki gösterdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyarınca hasta yakınları tarafından darp edildi. Üzücü olayı Aile Hekimleri şiddet yasasının yetersizliğini gündeme getirerek kınadı. Geçerli yasanın hiçbir caydırıcılık içermediğini belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF; yıllardır artan sağlık çalışanlarına şiddet terörünün görmezden gelindiğini, etkin bir yasa çıkarılması için çabaladıklarını söyledi.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen; “Şiddet yasası maddeleri Türk Ceza Kanununa eklenmeli, bu görmezden gelinmemeli. 3 Nisan 2019’da İzmir'de on kişi ASM bastı. Şimdi de 2 hekimimiz saldırıya uğradı. Şiddet teröründen hiç ders çıkarılmayacak mı? Bunun ciddiye alınması için daha kaç hekim öldürülmeli ya da darp edilmeli? Sağlık çalışanlarının alkışlanması, onlara sözle teşekkür edilmesi yeter mi? Önemli olan bunu eylem ile göstermektir” dedi.

Dr. Sezen, toplum sağlığını hiçe sayan, uyarılara aldırmayan cahil ve yakınları tarafından şiddete uğrayanın yalnızca iki aile hekimi olmadığını, aslında tüm toplum ve sağlık sisteminin şiddete uğradığını hatırlattı. “Pandemi, uzun soluklu, psikolojik yönü ağır bir süreçtir. Devlet, böyle kritik günlerde sağlık çalışanlarına daha fazla sahip çıkmalıdır. Bu şiddet olayında da yine aynı senaryo yaşanacak mı? Şahıslar yine serbest mi bırakılacak? Daha kaç sağlık çalışanı şiddete uğramalı? Daha ne kadar zarar görmeli toplum? Şiddeti bu toplumun hücrelerinden çekip çıkaracağız.”

Toplumun fark etmesi gereken bir nokta olduğuna dikkat çeken Dr. Özlem Sezen, bu yasa değişikliğinin yalnızca sağlık çalışanlarının talebi ile olamayacağını, yaşanan dram ve travmanın tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı. “Sanılmamalı ki bu sadece sağlık çalışanlarının sorunu. Sağlık çalışanlarının yaşadıkları bu güçlüklerle mesleklerinden soğumaları, toplumun sağlıkta hizmet alamaması demektir. Ayrıca bugün sağlık çalışanlarına yapılanların yarın başka meslek gruplarına yönelmeyeceğini düşünmemek gerekir. Bugün bize yapılan yarın sizlere yapılabilir.”

“Türkiye genelinde Aile Hekimlerini temsil eden federasyon olarak yaşanan şiddet terörünü lanetliyor, şiddet uygulayan şahısların en ağır cezalar alması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.”