Son Dakika
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)
ÇINAR BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Çınar bebeğin ailesi ve yakınları...
GÜNDEM 06.10.2019, 17:16
ÇINAR BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Çınar bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Çınar A.'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenaze namazından görüntü
-Detay
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, ()
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Balıkesirspor
|7
|13
|3. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|4. Fatih Karagümrük
|7
|12
|5. Altay
|7
|12
|6. Bursaspor
|7
|12
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2