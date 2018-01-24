AFRİN ŞEHİDİ MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: İSTANBUL

Afrin operasyonunda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyeti Esenyurt'ta yerine getirildi. Belediye ilçede açılan bir kreşe şehit Özalkan'ın adını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özalkan'ın vasiyetinin yerine getirileceğini açıklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi de şehidin adını ilçesindeki bir kreşe verdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit düşmesi neticesinde devletin ailesine vereceği parayla, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etmesi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. İlk Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dile getirdi. Esenyurt Belediyesi de 'şehit olursam Türkmen balalarına okul yapılsın' sözü üzerine Özalkan'ın vasiyetini İstanbul'da yerine getirdi. Esenyurt Şehitler Parkı içerisinde yer alan ve 60 Türk, Türkmen ve Suriyeli öğrenciye hizmet veren kreşin adını Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan koydu.

Kreşin açılışına yüzlerce vatandaş, kreş öğrencileri, gaziler ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe katıldı. Dualarla başlayan açılışta ilçe müftüsü Kur-an'ı Kerim tilaveti okudu. Ellerini semaya kaldıran vatandaşlar şehitler için hep bir ağızdan dua etti. Açılış konuşmasında bu vatanı korumak için herkesin şehit olmaya hazır olduğunu belirten Alatepe, daha sonra çocuklarla birlikte kurdele kesti.

"TÜRK ASKERİ AFRİN?DE İNSANLIK İÇİN DESTAN YAZIYOR"

Açılış törenine katılarak şehit olmanın her kula nasip olmadığını belirten Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Biz şehit arkadaşlarımızı Kıbrıs'ta bırakmıştık; şimdi de Afrin'de bırakıyoruz. Şehit olmak, gazi olmak her kula nasip olmaz. Biz o askerlerimizin duygularını anlıyoruz. Evlatlarımız gerçekten çok güzel şeyler başarıyor. Biz nasıl Kıbrıs'ta destan yazdıysak; onlarda Afrin'de insanlık için destan yazıyor. Biz daima onların yanındayız. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Onları en çok savaşa girip çıkmış bir insan anlar. Hasan Mutlucan'ın türkülerini küçükken dinlerken sadece türkü gibi dinliyorduk; ama savaş anında insana öyle değişik duygular katıyor ki bu türküler; sanki arkadan itici güçler geliyor. Bizler o güçlü bu yaşta koşamazken orada 100 kilometre koşabilecek gücü buluyoruz. İnsanın duyguları yüzde 100 değişiyor. Allah onlara güç kuvvet versin, zaten veriyordur ondan da şüphemiz yok"

"ONLAR VATAN AŞKI İÇİN CANI GÖNÜLDEN SAVAŞA KATILMIŞ KİŞİLERDİR"

Savaş esnasında insanın farklı duygulara kapıldığını kaydeden Kıbrıs Gazisi Besim Sarık, "Onlarda o duyguya kapılmışlar gidiyorlar. Zaten yaptıklarının bile farkında değiller. Savaşta kazanmanın neticesine ulaşmaya gayret ediyorlar. Onlar vatan aşkı için canı gönülden savaşa katılmış kişilerdir. Biz de Kıbrıs'ta savaşırken hiçbir şeyin farkında değildik; sadece vatan aşkı için savaştık ve başarıyla memleketimize döndük" diye konuştu.

"MUSA ÖZALKAN'IN İSMİ AFRİN'DE BİRDEN FAZLA YERDE OLACAK"

Açılış kurdelesini kestikten sonra öğrencilerle ve gazilerle birlikte kreşi gezen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Biz Rabbimizin, peygamberimizin bize söylediği sözden yola çıkarak, o şehitlerin bir yerlerde yaşadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da şehidimizin vasiyetini gerçekleştireceğini söyledi. Ben Afrin'de birden fazla Musa Özalkan isminde yerlerin de açılacağına inanıyorum" diye konuştu.

"BU ÜLKEYE OLAN İNANCIM TAZELENDİ"

Alatepe konuşmasına şu sözlerle devam etti: Bu sabah şehidin babasıyla da görüştüm. Babasını kendimden daha vakur daha moralli buldum. Bu da beni çok sevindirdi. Bu ülkeye olan inancım bir kez daha tazelendi. Biz de vasiyetini talimata dönüştürüp açılışını yapmakta olduğumuz kreşe onun adını verdik. Vasiyetine uygun bala dediği Suriyeli ve Türkmen çocuklarımız da burada eğitim alacak. Biz nasıl vahit vatanımıza sahip çıkıyorsak onlarda vatanlarına sahip çıkacak. Program şehit için ilahiler eşliğinde lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılış detay

- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe kürsü konuşması

- Kurdele kesimi Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alateperöp.

- Gaziler röp.

- Kreş açılışından detay görüntüler

- Öğrenci detayları

- Lokma dağıtma detayları

24.01.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180124132