Afrin'de bombalı saldırı: 4 ölü, 13 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Terör örgütü PKK/YPG, sabah saatlerinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araç infilak ettirdi. Patlamada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamanın ardından pazarda yangın çıktı. Yangına müdahale edildi.

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