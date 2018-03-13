Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

ZONGULDAK'ta konferans veren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin ve ordunun Afrin'de zor bir görev üstlendiğine dikkati çekerek, "Bölgede 15 bin civarında terörist bulunmakta. YPG-PKK’lı teröristler bölgede büyük bir hazırlık yapmışlar. Demir destekli tahkimatlar, irtibat hendekleri ile birbirine bağlanmış, Suriye ordusundan gasp ettikleri silahlarla birlikte binlerce patlayıcı ve bubi tuzağı mevcut. Tüm bu hazırlıklar ve jeostratejik tahkimatın amacı Anadolu'yu işgal etmek" dedi.



Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bir Varoluş Hamlesi: Afrin' konulu konferansta konuşmacı olarak katıldı. Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Ağar, bölgedeki operasyonlarda kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Afrin bölgesinde 15 bin civarı teröristin bulunduğunu söyleyen Ağar, "YPG-PKK'lı teröristler bölgede büyük bir hazırlık yapmışlar. Demir destekli tahkimatlar, irtibat hendekleri ile birbirine bağlanmış, Suriye ordusundan gasp ettikleri silahlarla birlikte binlerce patlayıcı ve bubi tuzağı mevcut. Tüm bu hazırlıklar ve jeostratejik tahkimatın amacı Anadolu'yu işgal etmek. Bölgede büyük kayıplar veriyorlar ve ordumuzun azim ve kararlılığı, ezici gücü karşısında asla başarıya ulaşamayacaklar. Afrin'e doğru hızlı ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 2-3 günde 30 köyü teröristlerden temizledik ve Afrin'i kuşattık. Yakında elde edeceğimiz zafer Türk milletine armağan olsun" dedi.





Bölücü terör örgütlerinin Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 650 bin can kaybına neden olduğunu ve 10 milyon insanı Suriye'den kaçmaya zorladığını ifade eden Ağar, "ABD’nin Irak işgalini fiilen bitirdiği 2011 yılından sonra bölgedeki otorite boşluğundan yararlanarak güçlenen bölücü terör örgütü, hatırlanacağı üzere 2015 yılında güneydoğu il ve ilçelerimizi ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Gerçekleşen meskûn mahal çatışmalarında 7 bin terörist öldürülürken 726 özel kuvvet mensubu ve komandomuz şehit olmuştu. Ruhları şad olsun. Kahraman Türk askeri, kararlı mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürdürecektir. Hiçbir güç ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığına gölge düşüremeyecektir" diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, konferans sonunda Abdullah Ağar'a teşekkür ederek, hediyeler verdi.



