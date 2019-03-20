AFGAN GENCİN KATİL ZANLISI ARKADAŞLARI ÇIKTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'nda sokak ortasında telefonla konuşurken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürülen Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in (34) katil zanlısı Şapur M.(25) ile arkadaşı Turyulay S., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Amannullah Kamardin'i, iş kurma vaadiyle kendilerinden para aldığı, iş olmayınca da ortadan kaybolarak kendilerini dolandırmaya çalıştığı için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Zeytinburnu, Gökalp mahallesi, 53. sokak üzerinde 17 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda, sokak ortasında telefonla konuşarak yürüyen Amanullah Kamardin'in yanındaki iki kişiden biri, bir anda cebindeki bıçağı çıkararak ardı ardına Kamardin'e saplamaya başladı. Amanullah Kamardin kanlar içinde yere düşerken saldırganlar da yaya olarak kaçtı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Amanullah Kamardin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın, güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Amanullah Kamardin'in yanında bulunan iki kişiyle birlikte yürüdüğü daha sonra bu kişilerden birinin bir anda bıçağını çekerek olayı gerçekleştirdiği görüldü.

Polis bu görüntüleri incelenerek olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Şapur M.(25) ile yanındaki arkadaşı Turyulay S.(22) polis tarafından yakalandı. Şüpheliler poliste verdiklerini ifadelerinde bir süre önce geldikleri İstanbul'da inşaatlarda çalışarak para kazandıklarını söylediler. Şapur M., "Afganistan'a özgü yöresel ürünleri satacağımız bir dükkan açmak istiyorduk. Amanullah, bize yardımcı olacağını söyledi. Ona bir miktar para verdik. Ancak aylar geçmesine rağmen dükkanı açamadık. Paramızı geri istediğimizde bize vermedi. Bu konuyu görüşmek için buluştuk. Ancak yine bize bir süre yalan söylemeye başlayınca bir anda kendimi kaybettim." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Kamardin'in fotoğrafı

