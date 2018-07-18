ADNAN OKTAR TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ-1

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren 31 kişi aralarında örgüt kurma ve çocuğa cinsel istismar'ın da bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Adnan Oktar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen 2016/103113 numaralı soruşturma kapsamında; savcılık işlemleri tamamlanan Örgüt lideri Adnan Oktar isimli şahsın da dahil olduğu 31 şüpheli, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Çocuğun cinsel istismarı, Nitelikli Cinsel Saldırı, Şantaj, Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdir. Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam etmektedir..." denildi.