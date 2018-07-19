ADNAN OKTAR SORUŞTURMASINDA TOPLAM 168 KİŞİ TUTUKLANDI

- Adliyedeki işlemler yaklaşık 24 saat sürdü, 182 şüpheliden 168'si tutuklandı
Haber: Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden toplam 168'si tutuklandı
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 182 kişi adliyeye sevk edilirken 5 kişi ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı.
24 SAATTE 168 TUTUKLAMA
İstanbul Adalet Sarayı'na dün sabah sevk edilen şüphelilerin işlemleri yaklaşık 24 saat sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu toplam 168 kişi tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü;
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-Cezaevine gönderilen şüpheliler
-Şüphelilerin cezaevine girişleri