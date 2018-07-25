Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

 - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI; TUTUKLULAR FARKLI İLLERDEKİ CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİ

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ADNAN Oktar  ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, birbirleriyle iletişimlerini engellemek için farklı illerdeki cezaevlerine nakillerinin yapıldığı öğrenildi....

 - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI; TUTUKLULAR FARKLI İLLERDEKİ CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİ

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ADNAN Oktar  ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, birbirleriyle iletişimlerini engellemek için farklı illerdeki cezaevlerine nakillerinin yapıldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tutuklanan şüphelilerin aralarındaki iletişimi engellemek için önlem aldığı öğrenildi. Bu önlemler kapsamında Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın Tekirdağ, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma Cezaevi'ne gönderildiği  öğrenilirken, tutuklanan diğer şüphelilerin de farklı cezaevlerine gönderileceği belirtildi. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 169'a yükselirken,  herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için şüphelilerin kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği  kaydedildi. Soruşturma kapsamında şikayetçilerin sayısının da arttığı, mağdurların isimlerinin korunması amacıyla, konunun medyada magazinleştirilmesini engellemek adına önlemler alındığı da öğrenildi. Örgütün para trafiğine ilişkin incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
---------
ARŞİV
-Tutuklananların cezaevlerine girişleri

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328