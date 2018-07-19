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ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: TUTUKLANAN KADINLAR BAKIRKÖY CEZAEVİNE GETİRİLDİ

  Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu...

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: TUTUKLANAN KADINLAR BAKIRKÖY CEZAEVİNE GETİRİLDİ

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alana kadınlar İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarıldı. Kadınlar, Bakırköy Cezaevi'ne getirildi

Görüntü Dökümü:
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-Araçların adliyeden çıkışı
-Otobüslerin içindeki kadınlar
-Cezaevine gelen araçlar
-Kadınların cezaevine girişi
 

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