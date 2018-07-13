ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (2)

- Oktar "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" diye bağırdı.
Haber-Kamera:Mehmet İLKAY ÖZER - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis aracına binerken Oktar "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" diye bağırdı. 'İddialara ne diyeceksiniz?' diye soran basın mensuplarına, 'Yalan.' diye cevap verdi.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Oktar'ın sağlık kontrolüne geçirilmesi
-Sağlık kontrolünden çıkışı
-Konuşması
-Araca bindirilmesi
-Genel ve detaylar