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ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA POLİSİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

  Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele...

ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA POLİSİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

 

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul
Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri mühürlenen villaya tekrar gelerek çalışma yaptı.Villa çalışmanın ardından tekrar mühürlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler operasyon düzenlenen villada beklemeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Tekrar mühürlenen demir kapı
-Villanın bahçesi
-Genel ve Detay

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