 ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASININ HAVADAN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

- Operasyonun ana adresi olan villa bu sabah yakından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında aramaların saatlerce sürdüğü Üsküdar Kandilli'deki villa, bugün tarafından havadan görüntülendi. Mühürlenen ve önünde polis ekibinin beklediği villanın yakından çekilen görüntülerde ana yapının yanında ek binaların olduğu görülüyor. Operasyonun kilit adresi olan lüks villa ağaçlar arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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///HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Villanın görüntüleri

-Çevresinden detaylar

