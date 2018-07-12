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ADNAN OKTAR'IN ÇENGELKÖY'DEKİ EVİ MÜHÜRLENDİ

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin...

ADNAN OKTAR'IN ÇENGELKÖY'DEKİ EVİ MÜHÜRLENDİ


Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çengelköy'deki evinin mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Adnan Oktar'ın evinden detay
-Polis ekipleri
-Mühürden detay
-Genel ve detaylar
 

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