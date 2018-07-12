Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çengelköy'deki evinin mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü
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-Adnan Oktar'ın evinden detay
-Polis ekipleri
-Mühürden detay
-Genel ve detaylar
ADNAN OKTAR'IN ÇENGELKÖY'DEKİ EVİ MÜHÜRLENDİ
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin...
12 Temmuz 2018 Perşembe 10:06
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