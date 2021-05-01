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Ahmet Davutoğlu'ndan KPSS giriş ücretlerinin artışına tepki
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#İşİnsanlarıDerneği
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#İslam Memiş
#altıpara
#nehir kağıtçılık
#ÇalışmaAileBakanlığı
#MehmetAkifErsoy
#185milyardolar
#Çayithalatı
#Çaykur
#İştekadınıngücü
#öğrencievi
#öğrenciyurtları
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#başbakan
#Erdoğan
#atlızabıta
#kanuni portresi
#MerkezBankası
#LütfiElvan
#103emekliamiral
#İşİnsanlarıDerneği
#ihracaatyasağı
#İslam Memiş
#altıpara
#nehir kağıtçılık
#ÇalışmaAileBakanlığı
#MehmetAkifErsoy
#185milyardolar
#Çayithalatı
#Çaykur
#İştekadınıngücü
#öğrencievi
#öğrenciyurtları