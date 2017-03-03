ADLİYEDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Özden ATİK /İstanbul,
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın İcra Daireleri'ndeki rüşvete yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nca ifadeleri alınan 19 şüpheli tutuklanması talebiyle akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 4 saat sorgulanan 19 şüpheliden Sinan G., Mustafa Fazıl Ş. Gökhan B. ve Gökhan K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.