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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolundaki Kuruçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Kucak yönetimindeki...

Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolundaki Kuruçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Kucak yönetimindeki 02 KK 798 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Yoldaş idaresindeki  23 FN 922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Demir, Tuncay Yoldaş, Aysel Yoldaş ve 2 aylık Mehmet Yoldaş isimli bebek yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yeri
- Kaza yapan araçlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN, ()
 

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