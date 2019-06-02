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Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen...

Adana'ya şehit ateşi düştü (2)


SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kız kardeşleri uzun süre göz yaşı dökerek şehidin Türk bayrağıyla sarılı tabutuna sarılmak istedi. Şehidin annesi Makbule Sanca da güçlükle ayakta durabildi. Şehidin tabutunu öpmek isteyen kız kardeşi, bir asker tarafından yatıştırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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- Şehit cenazesinin camiye askerlerin omuzunda getirilmesi 
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Ercan Sanca'nın babası 
- Şehit yakınlarının ağıtları 
- Şehidin cenaze namazının kılınması 
- Şehidin naaşının askeri araca taşınması 
- Şehit yakınlarının tabuta sarılması 
- Cenazenin mezarlığa götürülüşü

SÜRE: 03'21"- BOYUT:  370 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, ()

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