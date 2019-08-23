Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)
SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü...
SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ
Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
Öte yandan saldırıda tabancayla vurulan Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenlerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma götürüldüğü öğrenildi.
Haber: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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