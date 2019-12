ADALAR'DA FAYTONLAR DURDURULDU... ZİYARETÇİLER YÜRÜYOR YA DA BİSİKLET KİRALIYOR

Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar'da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alınmıştı. Tebligatın dün akşam saatlerinde faytonculara ulaşmasıyla faytonlar durdurulmuş, atlar ahırlara çekilmişti. Faytonları durdurma kararı sonrası Büyükada sokaklarında ellerinde valizlerle yürüyen ziyaretçiler dikkat çekti. Adaları ziyaret edenler yürüyerek geziyor. Kimi ziyaretçiler ise kiraladıkları bisikletlerle dolaşıyor.

Büyükada'yı ziyaret eden ve kaldığı otelden iskeleye elindeki valizle yürüyen Vedat Kamacı, "Faytona birkaç sefer bindik. Büyükada'ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli. Bir an önce gelmeli" şeklinde konuştu.

Büyükada'yı ziyaret eden Hakan Özkan, faytonların 3 ay süre boyunca durdurulması kararı için, "Dört gündür falan buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Gerek yok zaten. Hayvanlar çok bakımsızdı. Bunları görüyorduk. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç" diye konuştu.

Büyükada'da yaşayan otel sahibi Birsen Pekin, "Bugün 1, 2 tane Ruam nedeniyle iptaller oldu. Çünkü basında çok fazla Ruam salgını olduğu, adanın karantinada olduğu yazıyor. Fakat bilmedikleri şöyle bir şey var; 50, 60 senedir ada zaten böyle. Her sene Ruam nedeniyle hayvanlar ölüyor. Her tarafın adil şekilde bu işten mutlu olması lazım. Tamam faytonlar kaldırıldı. Evet hayvanlar telef oluyor. Hayvanlara iyi bakılmıyor. Bir soru sormamız lazım. Hayvanlar bu hale gelene kadar yerel yönetimler ne yapıyordu? İkincisi insanların paralarını verme zorundasınız, herkesin çocuğu var. İnsani tarafı ve hayvan tarafı var. Herkes mutlu olacak bu işten" diye konuştu.

Turistlerle birlikte Büyükada'ya gelen Rehber Mehmet Fehmi Yaşar, "Biz adaya geldiğimiz zaman en çok sattığımız turlardan bir tanesi fayton turu. Sırf onun için geliyoruz. Dün olan olaylardan dolayı iptal etmişler. Biz de misafirlerimizi alternatif olarak bisikletlere bindirdik. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulurlar. Sanırım elektrikli faytonlar çıkacak. Onlar da bu işi çözer" ifadelerini kullandı.

