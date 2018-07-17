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Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu motoryat batma tehlikesi atlattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu motoryat batma tehlikesi atlattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti. 

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

Motoryat ise yine denizcilerin müdahaelesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre mesafedeki bir tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Yardımcı olan denizcilerden kaptan 32 yaşındaki Dursun Ali Kılıç, "Yat usturmacaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yat karadan ayrılır ayrılmaz su almaya başlaması, kıç tarafının suya gömülmesi, yardıma koşanlar
- Yatın çekilmesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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