Acı haber Kuzey Irak'tan geldi: Şehit var

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyondan acı haber geldi. Tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, dileriz.

BAKAN AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Eylül 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.