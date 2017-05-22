ABONELERİN DİKKATİNE;
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'a harektinden önce Atatürk Havlimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'a harektinden önce Atatürk Havlimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:22
ABONELERİN DİKKATİNE;
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'a harektinden önce Atatürk Havlimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:23
|05:32
|13:11
|17:09
|20:32
|22:23