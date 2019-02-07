ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunuyor canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunuyor canlı yayındayız.
07 Şubat 2019 Perşembe 01:15
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunuyor canlı yayındayız.
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