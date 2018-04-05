ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangının çıktığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangının çıktığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
05 Nisan 2018 Perşembe 20:37
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangının çıktığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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