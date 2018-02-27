ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Olay yerinden canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Olay yerinden canlı yayındayız.
27 Şubat 2018 Salı 17:59
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Olay yerinden canlı yayındayız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:56
|07:19
|13:07
|16:12
|18:44
|20:02