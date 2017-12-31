İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Meydanı'nda incleme ve açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız.
İstanbul
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Meydanı'nda incleme ve açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız. İstanbul
31 Aralık 2017 Pazar 20:56
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Meydanı'nda incleme ve açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız.
İstanbul
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