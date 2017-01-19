ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

KIRGIZİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜRETTEBAT CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ. ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ.
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KIRGIZİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜRETTEBAT CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ. ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ. İSTANBUL
19 Ocak 2017 Perşembe 10:57
KIRGIZİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜRETTEBAT CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ. ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ.
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