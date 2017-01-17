- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İSTANBUL
REİNA SALDIRGANININ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİĞİ BELİRTİLEN HASTANE ÖNÜNDE POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI. 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul
İSTANBUL REİNA SALDIRGANININ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİĞİ BELİRTİLEN HASTANE ÖNÜNDE POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI. 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ İstanbul
17 Ocak 2017 Salı 15:27
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REİNA SALDIRGANININ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİĞİ BELİRTİLEN HASTANE ÖNÜNDE POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI. 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ
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