ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız
İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız İstanbul
17 Ocak 2017 Salı 10:31
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız
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