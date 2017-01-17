ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili saat 10.30 sıralarında yapacağı basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili saat 10.30 sıralarında yapacağı basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız. İstanbul
17 Ocak 2017 Salı 09:33
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili saat 10.30 sıralarında yapacağı basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
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