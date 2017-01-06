ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Yeni havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklama yapıyor. 3G ile canlı yayındayız
İSTANBUL
Yeni havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklama yapıyor. 3G ile canlı yayındayız İSTANBUL
06 Ocak 2017 Cuma 11:45
Yeni havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklama yapıyor. 3G ile canlı yayındayız
İSTANBUL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:20
|15:43
|18:02
|19:34