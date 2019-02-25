ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul trafiğinden son durumla ilgili köprü yolunu gören Altunizade'den canlı yayındayız
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İstanbul trafiğinden son durumla ilgili köprü yolunu gören Altunizade'den canlı yayındayız
25 Şubat 2019 Pazartesi 08:05
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