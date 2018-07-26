ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Taksim'de yağmur etkili oluyor. Canlı yayındayız
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Taksim'de yağmur etkili oluyor. Canlı yayındayız
26 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
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