ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇİYOR. HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇİYOR. HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ
20 Haziran 2018 Çarşamba 11:26
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇİYOR. HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ
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