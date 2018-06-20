ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
20 Haziran 2018 Çarşamba 08:26
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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