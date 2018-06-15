ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı çıkışı yapması beklenen açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız. Bilginize.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı çıkışı yapması beklenen açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız. Bilginize.
15 Haziran 2018 Cuma 06:35
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı çıkışı yapması beklenen açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız. Bilginize.
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