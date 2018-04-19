 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklaması canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklaması canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İstanbul
19 Nisan 2018 Perşembe 14:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklaması canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
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