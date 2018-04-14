ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...

Hava harekatına katılan Fransa'ya ait savaş uçaklarının görüntüleri FEED'ten geçiliyor
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Hava harekatına katılan Fransa'ya ait savaş uçaklarının görüntüleri FEED'ten geçiliyor
14 Nisan 2018 Cumartesi 06:50
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